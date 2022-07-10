حظك اليوم برج الأسد الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه قدرة كبيرة على السيطرة على الأشخاص الآخرين المحيطين به، الأمر الذ يجعل منه شخصية قيادية، قادرة على تحقيق الكثير من النجاحات في حياته العلمية والعملية والشخصية، فضلا عن كونه يتحمل المسؤولية بشكل كبير، ويمكن الاعتماد عليه في أصعب الظروف، دون أن يخذل أحدا على الإطلاق ودائما يكون على قدر الثقة، كما أنه كريم بشكل كبير، ويعي دائما للإنفاق على نفسه ويدللها، ولا يبخل على نفسه.

ولا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بدون حب، ما يجعله يبحث دائما عن شريك حياة مناسب له، يكون لديه نفس الاهتمامات، ويشعر بالراحة الشديدة في وجوده، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتعبر اليوم عن مشاعر نقية لمن حولك وتتقدم بلا خوف، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

برج الأسد والحياة الاجتماعية

ويتميز مولود برج الأسد بانه لديه شخصية اجتماعية بشكل كبير، يحرص دائما على تكوين علاقات جديدة مع الآخرين، ويحب قضاء وقت فراغه مع عائلته أيضا.