حظك اليوم برج الأسد الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يتميز بقوة شخصيته التي تجعله مؤهل للقيادة، كما انه يحب لفت أنظار المحيطين به له، كما أنه له جاذبية خاصة نابعة من ثقته الشديدة في نفسه، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في حديثه مع الآخرين، ما يجعله قادرا على إقناعهم بوجهة نظره بسهولة شديدة، ويعرف ماذا يريد وماذا يجب أن يقدم، ويتمتع أيضا بحص عالي من المسئولية، كما أنه صديق مخلص ووفي كثيرا، ما يجعل العديد من المحيطين به يتقربون إليه.

لم يكن المال بالنسبة لمولود برج الأسد غاية ولكنه وسيلة للعيش الرغيد، ويحب الإنفاق على نفسه كثيرا، كما أنه يعشق تدليل ذاته، وقادر على اتخاذ قرارات سريعة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعالاتك مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك.

الحب في حياة برج الأسد

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بلا حب، ولكنه يحرص دائما على البحث عن شريك حياه يكون مناسب له، كما أنه يحرص على تقديما كل ما يحتاج إليه الطرف الآخر.