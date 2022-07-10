14 سيارة حديثة سعرها أقل من 250 ألف جنيه.. اعرفها لو عاوز تشتري

البحث عن سيارة حديثة لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه مهمة ليست مستحيلة بالنسبة لراغبي شراء سيارة موديل العام أو السنة الماضية.

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سوق السيارات الحديثة شهد ارتفاعا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

التكييف وناقل الحركة أوتوماتيك يبحث عنها المصريون

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن أرخص السيارات العائلية في السوق المصري وبها جميع الكماليات، أهمها التكييف وناقل الحركة أوتوماتيك.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري كالآتي:

أسعار السيارات أقل من 250 ألف جنيه

- بروتون ساجا 2021 ناقل الحركة أتوماتيك / Premium 1300 CC السعر المتداول للسيارة في السوق 205 آلاف جنيه.

- سوزوكى سويفت ديزاير 2021 ناقل الحركة الخاص بالسيارة \ أتوماتيك / Highline 1200 CC، السعر المتداول للسيارة في السوق 206 آلاف و500 جنيه.

- شيفروليه أوبترا 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / Comfort 1500 C، السعر المتداول في السوق للسيارة 208 آلاف و500 جنيه.

- سوزوكى سويفت ديزاير 2021 ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / Top Line 1200 CC، السعر المتداول للسيارة في السوق 214 ألف و500 جنيه.

- رينو لوجان 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / E2 1600 CC السعر المتداول للسيارة في السوق 215 ألف جنيه.

- شيفروليه أوبترا 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة أوتوماتيك / Comfort w Accessories 1500 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 215 ألف و500 جنيه.

- سوزوكي سيلاريو 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / GA 1000 CCالسعر المتداول في السوق للسيارة 216 ألف و900 جنيه.

- شيري أريزو 5 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 1500 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 217 ألف جنيه.

- نيسان صني 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين 1500 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 218 ألف و400 جنيه.

- شانجان ألسفن 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / L1 1400 CCالسعر المتداول في السوق للسيارة 225,000.

- لادا لارجوس 2020 ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 1600 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 225 ألف جنيه.

- سوزوكى سيلاريو 2022 ناقل الحركة الخاص بالسيارة manual / GL 1000 CCالسعر المتداول في السوق للسيارة 226 ألف و900 جنيه.

- بي واي دي ‬ناقل الحركة الخاص بالسيارة F3 2022 مانيوال 1500 CC، السعر المتداول في السوق 229 ألف و500 جنيه.

- لادا جرانتا ناقل الحركة الخاص بالسيارة 2022 أوتوماتيك / E1 1600 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 229 ألف و500 جنيه.