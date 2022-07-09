سيارات مستعمل سعرها أقل من 50 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

كشف عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، عن عدة خطوات لشراء السيارات المستعملة التي مضى على تصنيعها أكثر من 15 عامًا.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الخطوة الأولى هي فحص السيارة في مركز صيانة معتمد، لمعرفة حالتها، والتأكد من عدم تعرضها لحادث.

وتابع «علي»، أن الخطوة الثانية هي التأكد من رخصة القيادة، والأفضل أن تشتري سيارة بها رخصة سيارة سارية، وألا يوجد توكيلات أو مخالفات مرورية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، والتي يصل سعرها لأقل من 50 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

فيات شاهين 1999:

متوسط السعر في السوق 34 ألف جنيه، وأقل سعر 28 ألفا، وأعلى سعر 38 ألفا.

فيات دوجان 1992:

متوسط السعر في السوق 35 ألف جنيه، وأقل سعر 33 ألفا، وأعلى سعر 37 ألفا.

فيات شاهين:

متوسط السعر في السوق 35 ألف جنيه، وأقل سعر 31 ألفا، وأعلى سعر 37 ألفا.

سوزوكى ماروتى 1999:

متوسط السعر في السوق 35 ألف جنيه، وأقل سعر 33 ألفا، وأعلى سعر 38 ألفا.

لادا 2107 2004:

متوسط السعر في السوق 35 ألف جنيه، وأقل سعر 30 ألفا، وأعلى سعر 43 ألفا.

فيات 128 2006:

متوسط السعر في السوق 36 ألف جنيه، وأقل سعر 33 ألفا، وأعلى سعر 38 ألفا.

فيات أونو 1994:

متوسط السعر في السوق 37 ألف جنيه، وأقل سعر 32 ألفا، وأعلى سعر 41 ألفا.

فورد فيستا 1997:

متوسط السعر في السوق 37 ألف جنيه، وأقل سعر 36 ألفا، وأعلى سعر 38 ألفا.