حظك اليوم برج الحمل الأحد 10-7-2022 مهنيا وعاطفيا

تناغم وأخبار جيدة على كافة المستويات أنت بصددها اليوم الأحد عزيزي مولود برج الحمل، وفق خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد لهذا المولود الذي يعد أول الأبراج الفلكية وينتمي للأبراج النارية، إذ يتميز مولود هذا البرج بشخصيته القوية فهو يستطيع أن ينفذ وجهة النظر بغض النظر عن مختلف الآراء من حوله.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج الحمل يثق بقدراته الذاتية بشكل كبير وقدرته على تحقيق كل ما يتمناه بغض النظر عن العقبات المختلفة التي تواجهه، كما يتسم مولود برج الحمل بالعناد الشديد فهو طبعه حاد ويحب أن ينفذ ما يريده دون الاهتمام بالآخرين لكنه أيضا طيب القلب ومتسامحًا بدرجة كبيرة عندما يقوم الغير بأخطاء تجاهه، وأبرز عيوبه حب التملك فهو يعتبر من يحبه ملكه في كل أفعاله مما يجعل أحبائه يشعرون بالضيق منه.

واليوم الأحد 10 يوليو الجاري، تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بأن القمر بمنزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بمعرفة أصل الأشياء، وتكتسب جديدا والظروف مواتية لتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العاطفي والاجتماعي فاليوم يحدث تناغم القمر مع المشتري يمنحك يوما رائعا تتجلي فيه قدرتك على الإبهار، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.