حظك اليوم برج الثور الأحد 10-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مدخرات وتحسن الأحوال المادية والعاطفية، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمولود برج الثور الذي يتسم بقدرته على جعل الجميع من حوله يثقون به بسبب آرائه القوية في مختلف المواقف، فهو يفكر بعقله أغلب الوقت ولا يسمح لمشاعره أن تتحكم به.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج الثور يكره أن تحدث تغييرات مفاجئة في حياته، فهو يشعر وقتها بعدم الأمان والراحة مما يجعله يتوتر بعض الشيء في أفعاله، كما ويتميز مولود هذا البرج بصبره الطويل، فهو يصبر بشكل كبير في أي موقف سيئ يتعرض له، كما أنه من النادر أن يصاب بالإحباط فهو لديه إرادة حديدية لمواجهة مختلف المواقف، كما أنه قادرا على رؤية الحياة بمنظور واقعي، وأبرز عيوبه أنه عنيد بدرجة كبيرة فهو يحب تنفيذ رأيه مهما كان الأمر من حوله.

واليوم الأحد 10 يوليو، تستعرض جريدة «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد بشكل يومي، على النحو التالي:

حظك اليوم على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والمالي اليوم الأحد القمر في منزل المدخرات يعدك اليوم بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المهنية والمادية جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا اليوم الأحد مولود برج الثور يخبرك الفلك بأن حظك اليوم الوضع الفلكي يجعلك تحسن التصرف مع من تحب وتعرف كيف تؤثر في الآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي