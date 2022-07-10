حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10-7-2022 مهنيا وعاطفيا

انتبه لحقوقك ونصائح إذا كنت متزوجا عزيزي مولود برج الجوزاء، وفق خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يعد ثالث الأبراج الفلكية، ويتميز أصحاب هذا البرج أنهم قابلين للتكيف إلى أبعد الحدود فهم لا يمانعون من تجربة أي شيء جديد فمن النادر ما تجد مولود الجوزاء يتذمر من شيء، فهو قادر على التعايش مع البيئات الجغرافية والثقافية المختلفة حتى لو كانت تختلف عن البيئة التي نشأ فيها.

ووفق خبراء الفلك، فإن من أبرز مميزات برج الجوزاء، أنه شديد الذكاء فهو لديه سرعة بديهة وقدرة على إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد كما أنه يتفوق على جميع أقرانه في العمل أو الدراسة، وقد يلجأ إليه عددا كبيرا من أصدقائه عند حل المشكلات، كما أنه يحب أن يخوض تجارب خارجة عن المألوف فهو يكره الروتين أو الأعمال المملة ويحب أن يقضي أوقاتًا مبهجة مع أصدقائه.

واليوم الأحد 10 يوليو، تستعرض الوطن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد بشكل يومي، وجاء حظ البرج كما يلي:

حظك اليوم على الصعيد المهني

يخبرك الفلك مولود الجوزاء أن حظك اليوم مهنيا واجتماعيا تميل للتعامل بحسم، فقط انتبه لحقوقك ولا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي

أما اجتماعيا وعاطفيا إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.