حظك اليوم برج السرطان الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الوقت مناسب للاهتمام بالأصدقاء وبمن تحب وهناك فرصة على الجانب المهني، هكذا كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك توقعاتها بشأن مولود برج السرطان الذي يعرف بطيبة قلبه ويتصف بالذكاء الحاد الذي يمكنه اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، لكنه يعاني من الاكتئاب والحزن عندما ترتفع توقعاته ولا يجد ما يريد، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته ويحاول مرة أخرى.

ووفق حسابات الفلك ينتمى الكثير من المشاهير لبرج السرطان أشهرهم وأبرزهم المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

واليوم الأحد 10 يوليو، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج السرطان المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في منزل العمل وقد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة، ، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج اليوم، المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا وإشراقة، والوقت مناسب للاهتمام بالأصدقاء وبمن تحب، وتحصل في المقابل على الاهتمام والحب.