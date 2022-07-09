240 ألف جنيه غرامات الذبح خارج المجازر بأسوان في أول أيام العيد

حررت لجان الحملات التموينية والتفتيشية بين مديريات التموين والطب البيطري بمحافظة أسوان بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بالمحافظة ومشاركة قوة أمنية، اليوم محاضر لـ24 حالة ذبح خارج المجازر بقيمة 10 آلاف جنيه لكل حالة بإجمالي 240 ألف جنيه غرامات ذبح خارج السلخانة بأول أيام العيد بمحافظة أسوان.

استجابة 4 حالات ذبح للذبح داخل المجازر

وأوضح العميد أحمد عز، مدير غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة أسوان أنه 4 حالات استجابت لتعليمات المحافظة بالذبح داخل المجازر وليس الشارع، وذلك قبل شروعها بالذبح.

المناطق المستهدفة بالحملة

واستهدفت الحملة التفتيشية بمحافظة أسوان مناطق المدينة الصناعية والمنطقة القديمة وميدان المحمودية والسيل الريفي، وكذلك ميدان الصداقة الجديدة وميدان العقاد والرضوانية والشروق، وكذلك طرق وشوارع الحدادين والسادات وكورنيش النيل.

محافظ أسوان يمنع الذبح بالشوارع

وكان قد أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في وقت سابق قرار منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية و ذلك، للحد من التلوث البيئي وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة بمحافظة أسوان، فضلا عن تسببها في انسداد شبكات الصرف الصحي والتسبب بحدوث طفح.

الدفن الأمن لمخالفات الذبح بمحافظة أسوان

وفي إطار قرار منع الذبح خارج المجازر الحكومية، وفرت الوحدات المحلية لمركز محافظة أسوان عمال النظافة و الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي طوال العيد، مع التشديد على سرعة رفع مخلفات ذبح الأضاحي وتحويلها للمدفن الصحي الآمن بمدينة العلاقي بمحافظة أسوان.