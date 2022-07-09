حديقة الأورمان تستقبل 25 ألف زائر بأول أيام عيد الأضحى

واصلت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خدماتها، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العيد.

فتح الحدائق بمختلف المحافظات

وأشارت الوزارة إلى فتح جميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، وعلى رأسها حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، أبوابها أمام الجمهور منذ ساعات مبكرة من صباح أول أيام العيد، وتقديم الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين؛ للاستمتاع بقضاء إجازة العيد.

وأوضحت أنه بلغ إجمالي عدد زوار حديقة الأورمان بالجيزة خلال اليوم الأول للعيد 25 ألف زائر.

وأعلنت الوزارة، أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت خلال اليوم الأول للعيد 6514 رأس من الأضاحي المختلفة: البقرى، الجاموسي، الجمال، الأغنام ، والماعز، وتم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، تحت إشراف بيطري متكامل؛ للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع والحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل، واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي للإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

مكافحة العفن البني في البطاطس

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710 على مدار الساعة.