«المستقلين الجدد»: الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح يعني أننا نسير بالاتجاه الصحيح

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة دائما وأبدا تعني بحال الشعب المصري بمختلف طوائفه، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني، كإحدى الخطوات للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ليست المرة الأولى التي تفرج فيها الجمهورية الجديدة عن سجناء

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية آية عبدالرحمن عبر قناة إكسترا نيوز: «هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس السيسي بأن يكون هناك بهجة للشعب المصري في المناسبات المختلفة، حيث أصدر الرئيس حزمة من القرارات المهمة على مدار السنوات الماضية بخروج بعض الناشطين السياسيين والعفو عمن لم تلوث أيديهم بالدماء».

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الرئيس دائما ما يعني بأن يكون هناك مسحة من البهجة للطوائف التي تحتاج هذا مثل ذوي القدرات الخاصة ومراكز التأهيل والإصلاح، وغيرها من الفئات.

الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تهتم بكل مصري

وأكد، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تهتم بكل فرد من الشعب بمختلف طوائفه، وهو ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن الرئيس يعني ببناء الإنسان على المستويات كل صحيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

وأوضح أن هذه الدولة تؤمن بأن بناء الفرد هو أهم مكون لبناء الجمهورية الجديدة، لذلك، فقد أُطلقت عدد كبير من المبادرات الصحية التي عالجت ملفات شائكة كثيرة أحسها كل فرد في الشعب المصري من خلال ملف واحد فقط وهو الاهتمام بصحة المواطن المصري.