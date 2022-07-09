«الاتحادي الديموقراطي»: العفو عن نزلاء مراكز الإصلاح يؤكد صدق الدولة في الحوار السياسي

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي، إن العفو الرئاسي عن 1270 من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم ملموس وخطوات إيجابية تؤكد صدق الدولة في المضي قدما نحو تحقيق إصلاح حقيقي وخطوة ممتازة لإنطلاق حوار سياسي نحو الجمهورية الجديدة.

ترحيب بقرار رئيس الجمهورية

وأضاف ترك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دانا مدحت عبر قناة إكسترا نيوز: «نرحب ونثمن بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 1270 نزيلا بالسجون، ولهذا القرار مغزى ودلالة كبيرة حيث تشهد البلاد إجراء حوارات سياسية شاملة دعا إليها رئيس الجمهورية من قبل».

وتابع: «نحن كحزب الاتحادي الديموقراطي نعتبر أن الإفراج عن المسجونين يبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجمهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية بالشباب وغيرهم على المستويات كافة أمر مهم للغاية، وهناك حالة من التفاؤل بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل الغارمين بتوجه مشكور من مؤسسة الرئاسة».

حالة رضا في الشارع المصري

وأشار، إلى أن حالة الرضا العام تؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تمضي بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان، كما أن الدولة المصرية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات بالداخل والخارج.

وأوضح: «العالم تضرر من الحرب الروسية الأوكرانية، لكن في مصر هناك استقرار مادي معنوي والتموين متاح في كل السلع، ومفيش حاجة مفروضة على الشعب من حيث تناول المواد الغذائية وكل يوم بنفتتح مشروعات جديدة، مصر تتطور بينما يعاني العالم من مشكلات متعددة والمصريون يلمسون هذا الواقع».