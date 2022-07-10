مصرع اثنين في إطلاق نار بولاية ويسكونسن.. ومظاهرات أمام البيت الأبيض

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، مقتل شخصين اثنيين على الأقل، جراء حادث جديد لإطلاق النار تشهدها البلاد، ووقع الحادث في ولاية ويسكونسن الواقعة في شمال وسط البلاد، كما شهدت «واشنطن»، مظاهرة أمام «البيت الأبيض» لمطالبة جو بايدن بالدفاع بصلابة أكبر عن الحق في الإجهاض

وقتل شخصين اثنيين على الأقل جراء حادث إطلاق نار في موقف سيارات سوبر ماركت في «ميلووكي» بـ«ويسكونسن»، وقالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، أمس السبت: سبقت الاشتباكات التي دارت في موقف سيارات السوبر ماركت مناوشة في المتجر نفسه.

نقل امرأة مصابة نتيجة إطلاق النار

من جانبها، أشارت إدارة الإطفاء في «ميلووكي»، إلى إصابة امرأة «41 عاما» وتم نقلها إلى المستشفى نتيجة إطلاق النار.

وشهدت «ميلووكي»، أمس الاول الجمعة، 3 جرائم قتل، جراء عمليات إطلاق نار. وشهدت أكبر مدن ولاية «ويسكونسن»، 112 جريمة قتل على الأقل حتى الآن في العام الجاري 2022.

متظاهرون يهتفون: «جسدي.. خياري»

وفي «واشنطن»، وأمام «البيت الأبيض» تظاهر نحو 1000 شخص لمطالبة رئيس البلاد جو بايدن بالدفاع بصلابة أكبر عن الحق في الإجهاض، وهتف المتظاهرون، غالبيتهم من النساء: «جسدي.. خياري»، وسط سقوط الأمطار، وعلقت متظاهرات على سياج «جادة بنسلفانيا 1600» وشاح أخضر في استعادة لنضال الأرجنتينيات من أجل الحق في الإجهاض.

وفي 24 يونيو الماضي، ألغت «المحكمة العليا الأمريكية»، القرار التاريخي بشأن الحق الدستوري في الإجهاض بعد ما يقرب من 50 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ورفض أغلب الأمريكيين، قرار المحكمة، بشأن إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وقال استطلاع جديد أجراه مركز «بيو» للأبحاث، إن نحو 6 من كل 10 أمريكيين يرفضون القرار، فيما أشار 43% منهم إنهم يرفضونه بشدة.