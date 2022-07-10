حوادث وكوارث عالمية.. تعطل محرك طائرة روسية و«أمطار وعواصف» في عدة دول

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها العطل الذي لحق بمحرك طائرة روسية من طراز «إل 410»، تحمل على متنها 19 شخصا، ما أدى إلى هبوطها بـ حقل في ضواحي «موسكو» دون سقوط ضحايا، فيما لقي 16 شخصا مصرعهم جراء عاصفة مطيرة بالقرب من ضريح «أمارناث» الهندوسي، في الشطر الهندي من كشمير.

وهبطت طائرة روسية من طراز «إل 410»، تحمل على متنها 19 شخصا في حقل قرب مدينة «سيربوخوف» في ضواحي عاصمة البلاد «موسكو»، بسبب عطل في المحرك الأيمن.

من جانبه، أكد المكتب الصحفي لوكالة «الطوارئ» الروسية، عدم سقوط قتلى جراء الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي باكستان، لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرين جراء اصطدام حافلة ركاب بسيارة فان في منطقة لاسبيلا بـ مقاطعة «بلوشستان»، بسبب السرعة الزائدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشار مسؤولون محليون، إلى مقتل 57 شخصا، بينهم نساء وأطفال وتشريد مئات آخرين جراء فيضانات عارمة تشهدها البلاد، مع هطول الأمطار الموسمية بغزارة.

انهيار 8 سدود في إقليم «بلوشستان» جنوب باكستان

وأشار مستشار رئيس وزراء إقليم «بلوشستان» لشؤون الكوارث ضياء الله لانجوف، إلى انهيار 8 سدود انهارت بسبب الأمطار الغزيرة في الإقليم جنوب غربي باكستان.

وكانت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، ذكرت أمس الأول الجمعة، أنّ 24 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات اجتاحت شرق وجنوب البلاد.

وفي الهند، لقي 16 شخصا مصرعهم جراء عاصفة مطيرة قرب ضريح «أمارناث» الهندوسي في شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند، فيما لا يزال هناك أكثر من 40 شخصا في عداد المفقودين.

حريق ضخم في 650 هكتارا جنوبي فرنسا

وفي إيطاليا، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في «جبال الألب» إلى 11 قتيلا، ووقع الانهيار الجليدي في «جبل مارمولادا»، يوم الأحد الماضي، فيما عزا مسؤولون الحادث إلى التغير المناخي، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

وتمكنت السلطات الفرنسية، من السيطرة على حريق ضخم أتى على 650 هكتارا «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» في «منطقة جار» جنوبي البلاد، الواقعة على بعد 90 كيلومترا شمال مونبلييه وسواحل البحر المتوسط، وأجبر نحو 100 شخصا على إخلاء منازلهم.

وأوضح المتحدث باسم «جهاز الإطفاء الفرنسي» الكولونيل إريك أجرينييه، أنّ الخطر انتهى، مشيرا إلى أنّه لا يزال نحو 520 إطفائيا منتشرين في المنطقة.

«جهاز الإطفاء الفرنسي» ينشر 950 إطفائيا في «جار»

وفي وقت سابق، نشر «جهاز الإطفاء الفرنسي»، في «جار» 950 إطفائيا تؤازرهم طائرات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفي «منطقة عسير» الواقعة في جنوب غربي السعودية، ضبطت دوريات الأفواج الأمنية، 154 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة «سراة عبيدة»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدورها، أصدرت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، 15439 قرارا إداريا، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنّ العقوبات تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وفي المغرب، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس عفوا عن 979 متهما منهم معتقلون ومنهم طلقاء، محكوم عليهم بقضايا بينهم متهمون بقضايا إرهاب، بمناسبة «عيد الأضحى المبارك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.