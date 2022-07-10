«كيرة والجن» يتصدر إيرادات أول يوم العيد بــ5 ملايين جنيه.. و«بحبك» ثانيا

ما زال فيلم «كيرة والجن» بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات السينما منذ عرضه في 30 يونيو الماضي، وحتى ليلة أمس السبت أول أيام عيد الأضحى، ليبتعد بالصدارة عن فيلم «بحبك» لتامر حسني، الذي يعتبر أقرب منافسيه.

كيرة والجن يتصدر شباك تذاكر أول يوم العيد

وحقق فيلم «كيرة والجن» 5 ملايين جنيه في أول أيام العيد حسب بيان غرفة صناعة السينما، بينما حقق فيلم «بحبك»، 3 ملايين و205 آلاف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «عمهم» لمحمد إمامن بإيرادات بلغت 2 مليون و950 ألف جنيه.

ومن سباق عيد الفطر ما زال يعرض فيلم «واحد تاني» لأحمد حلمي، وحقق أمس، إيرادات بلغت 7 آلاف و596 جنيها، أما «العنكبوت» لأحمد السقا ومنى زكي فحقق 3 آلاف و506 جنيهات، وفي المركز الأخير «زومبي» بطولة علي ربيع ونجوم مسرح مصر، بإيرادات ألف و381 جنيها.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في أول أيام عيد الأضحى، 11 مليونا و207 آلاف جنيه، لتتفوق على إيرادات يوم الوقفة بفارق 7 ملايين جنيه، إذ حقق شباك التذاكر في وقفة عيد الأضحى 4 ملايين و757 ألف جنيه.

جولة نجوم أفلام العيد في الدول العربية

وبدأ نجوم أفلام العيد بالترويج لأفلامهم في الدول العربية، وكانت البداية مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز، الذين سافرا إلى السعودية لحضور افتتاح الفيلم هناك، وبعدها ذهبا إلى دبي، كما سافر تامر حسني إلى السعودية لافتتاح الفيلم هناك.