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محافظ أسيوط: ضبط 1.2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام

كتب:

سويفي رشدي
11:11 ص | الأحد 10 يوليو 2022
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن ضبط 1.2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 50 مخالفة ومحضرا خلال 20 حملة متنوعة على الأسواق المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، نظمتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء الأحياء والمراكز على مدار شهرين، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 50 مخالفة ومحضرا

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه جرى تحرير 50 مخالفة ومحضرا واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، في 20 حملة متنوعة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بالاشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين البيسري التابعة لمديرية الطب البيطري، مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.

ضبط 577 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام

ولفت إلى ضبط 577.7 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام، و417.8 كيلوجرام كيلو دواجن وطيور غير صالحة، و30.5 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك، وغيرها، بإجمالي مضبوطات 1198.5 كيلو جرام.

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بقلم سويفي رشدي