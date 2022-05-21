مصادرة 238 مضبوطات مرافق متنوعة بسوق مدينة ناصر

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالاشتراك مع شرطة المرافق؛ حملة مكبرة استهدفت محيط سوق مدينة ناصر؛ لرفع الإشغالات وضبط المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن منع الإشغالات وضبط الشارع السوهاجي.

مصادرة 238 مضبوطات بسوق مدينة ناصر

وأوضح هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج أن الحملة أسفرت عن مصادرة 238 مضبوطات مرافق متنوعة منها «عربات يد، وبرنيكات بلاستيكية، وموازين، وشمسيات، واستاندات حديدية وخشبية، وغيرها»، مؤكدا أن هذه الحملات مستمرة لرفع الإشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

اجتماع لمتابعة موقف حصاد وتوريد محصول القمح

وفي إطار أخر، عقد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج ص اجتماعا لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المركز لموسم 2022م، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، وذلك بحضور مصطفى القاضي نائب رئيس المركز، وصلاح عبد الحميد مدير إدارة التموين، وصفوت محمد مدير الإدارة الزراعية باخميم، ومنتصر عبد الله عبد الراضي مدير البنك الزراعي المصري، ومحمد عبد الحميد مدير المتابعة الميدانية بالمركز.

الموضوعات التي تناولها الاجتماع

تناول الاجتماع قرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتشكيل لجنة تختص بالمرور على كافة الصوامع وأماكن تخزين الأقماح، والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لاستقبال المحصول مع متابعة عمليات التوريد والتخزين وتسهيل جميع الإجراءات وإزالة العقبات التي تطرأ أثناء عملية توريد الأقماح والتشديد على أحكام الرقابة والسيطرة على حركة التداول للمحصول، وضرورة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية من وحدات محلية، وإدارة زراعية وتموين وحث وتوعية وتحفيز جميع المزارعين بأهمية توريد محصول القمح والعمل على زيادة الكميات الموردة هذا العام، كما نوه رئيس المركز أنه في حالة عدم استجابة المزارعين لتوريد القمح سيتم رفع جميع أوجه الدعم الحكومي «زراعي وتمويني» والتعرض للمسائلة القانونية.