القبض على المتهم بقتل مزارع في مشاجرة بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل مزارع في مركز العياط، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما ورد قسم شرطة مركز العياط، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص في قرية تابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة الواقعة إذ عثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه ملقى أرضًا غارقًا في دمائه.

شهود العيان يؤكدون ما جاء بالتحريات الأولية

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن مشاجرة بين المجني عليه وآخر، كانت السبب وراء وقوع الجريمة، وبسؤال شهود العيان والأهالي أكدوا صحة التحريات، وأن المجني عليه لقي مصرعه إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر، وتم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، وتوصلت تحريات ضباط مباحث العياط، إلى أن القتيل يدعى «ع.س» ويعمل مزارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من معرفة هوية المتهم وتحديد مكان تواجده وبتكثيف الجهود الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينه وبين المجني عليه وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية الخاصة بالحادث وصرحت بدفن الجثمان فور الانتهاء من التشريح وورود تقرير الطب الشرعي المبدئي حول الوفاة.