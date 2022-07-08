كشف غموض العثور على جثة رجل خمسيني ملقاة ببئر في أسيوط

تمكنت مباحث قسم شرطة أول أسيوط من كشف غموض اختفاء شخص في العقد الخامس من عمره والعثور على جثته ملقاة في بئر صرف صحي، بمنطقة البيسرى بحي غرب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة لحين عرضها على الطبيب الشرعي واستخراج التقرير الطبي بحالة الوفاة.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة الي تلقي اللواء عمر السويفى مدير أمن اسيوط بلاغًا من الأهالى بمنطقة البيسرى بوجود سيارة يشتبه فى سرقتها بإحدى الشوارع بحي غرب بدون لوحات وبالفحص عن طريق رقم الشاسيه تبين أنها ملك لشخص يدعى ن. عبد الرحمن مبلغ بتغيبه منذ 8 من شهر يونيو الماضي في ظروف غامضة واختفاء سيارته التي تحمل رقم «7528 ي ل د».

تحريات الشرطة تصل للجريمة

وعلى الفور كثفت قوات المباحث التابعة لقسم شرطة أول أسيوط محل البلاغ من جهود البحث وبعمل عمل التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة، تم رصد تحركات لبعض الأشخاص بصحبة مالك السيارة المضبوطة والمبلغ باختفاءه وذلك بعد تغيير معالمها تمامًا.

العثور على الجثة

وبتضييق الخناق على من كانوا برفقة المتغيب ومواجهتهم بما رصدته الكاميرات من تحركات أرشدو عن مكان الشخص وجثته، وتم العثور عليها ملقاة داخل بئر صرف صحى بأحد المنازل الكائن التابعة لهم بمنطقة البيسرى.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى أسيوط العام، لحين العرض على الطبيب الشرعي، واستخراج التقرير الطبي بحالة الوفاة وتسليمها لذويه والتصريح بالدفن.

ضبط المتهمين

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين في الواقعة وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة وكشف أسبابها.

الجدير ذكره ان نجل القتيل أعلن في وقت سابق بعد تغيب والده مباشرة عن مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لم يعثر عليه أو يدلي بأي معلومات للوصول إليه.