والدة بطلة «قادرون باختلاف»: ذوي الهمم يشهدون اهتماما كبيرا من الدولة

قالت نجوى عبدالخالق والدة الطالبة خديجة شعبان إحدى بطلات «قادرون باختلاف»، التي أجلسها الرئيس عبدالفتاح السيسي على الكرسي واستمع منها على تطبيق الدمج الذي سيخدم شريحة كبيرة من ذوي الهمم، إنها تهتم بصحة ابنتها وتصطحبها إلى المتخصصين من أجل علاجها، مشددةً على أن ذوي الهمم يشهدون اهتماما كبيرا بشكل يفوق السنوات الماضية.

لو اتولدت متأخر حالتها كانت هتبقى أحسن بكتير من دلوقتي

وأضافت والدة الطالبة خديجة شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «لو اتولدت متأخر حالتها كانت هتبقى أحسن بكتير من دلوقتي، وهنحاول دمجها مع الناس، ودخلتها مدرسة عادية عشان تاخد فرصتها في التعليم زي أي حد تاني».

ابنتها انتهت من امتحانات الثانوية العامة وستلتحق بالجامعة في العام المقبل

وتابعت والدة الطالبة خديجة شعبان إحدى بطلات قادرون باختلاف، أن ابنتها انتهت من امتحانات الثانوية العامة وستلتحق بالجامعة في العام المقبل، لافتةً إلى أن تطبيق دمج يخص مجموعة من الشباب واستخدمته ابنتها: «تتمنى أن يتم تعميم استخدام هذا التطبيق، حيث يوفر مدرسا يساعد الأطفال الذين يحتاجون إلى اهتمام زائد، وكل حالة يكون لها احتياجات مختلفة، وبالنسبة للموقف الذي جمعها بالرئيس السيسي، فقد كانت سعيدة به، وغير لها حياتها، كانت متحمسة جدا ان تراه في المعرض، وبعد الموقف حصلت على شهرة كبيرة في المدرسة، وفي ناس بدأوا يوفروا فرص مكنتش موجودة قبل كده».