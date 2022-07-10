مجلس الذهب العالمي: الطلب سيظل مرتفعا على المعدن الأصفر

قال مجلس الذهب العالمي إن المستثمرين يواجهون خلال الفترة الحالية بيئة مليئة بالتحديات خلال النصف الثاني من عام 2022، ويحتاجون إلى التعامل مع أسعار الفائدة المتزايدة والتضخم المرتفع وإعادة ظهور المخاطر الجيوسياسية.

واضاف تقرير للمجلس أنه على المدى القريب، من المرجح أن يظل الذهب متفاعلًا مع الأسعار الحقيقية، مدفوعًا بالسرعة التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم.

ومع ذلك، قد تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رياح معاكسة للذهب، ولكن العديد من هذه التوقعات المتشددة للسياسة يتم تسعيرها.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي استمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى استمرار الطلب على الذهب كتحوط، وقد يكون الأداء الضعيف للأسهم والسندات في بيئة تضخمية محتملة إيجابية للذهب.

ارتفاعات في أسعار الذهب خلال 6 أشهر بنسبة 0.6%

وأشار التقرير إلى أن الذهب أنهى النصف الأول من 2022 على ارتفاع بنسبة 0.6٪، ليغلق عند 1،817 دولارًا أمريكيًا للأونصة، كما ارتفع سعر الذهب في البداية مع اندلاع حرب أوكرانيا وسعي المستثمرون إلى تحوطات عالية الجودة والسائلة وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي.

وبالرغم من ذلك تخلى الذهب عن بعض تلك المكاسب المبكرة حيث حول المستثمرون تركيزهم إلى السياسة النقدية وعوائد السندات الأعلى عائداً بحلول منتصف شهر مايو، واستقر سعر الذهب استجابة لشد الحبل بين ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة عالية المخاطر.

كان هذا الأخير مزيجًا من التضخم المرتفع باستمرار فضلاً عن الدعم المحتمل أيضًا من الصراع الممتد في أوكرانيا وتأثيراته المحتملة على النمو العالمي.

وانعكس هذا أيضًا في كل من مراكز الشراء الصافية الخاصة بـCOMEX وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

وشهد الذهب استثمارات قوية في أوائل العام قبل أن يتراجع عن بعض المكاسب في مايو ويونيو، ومع ذلك، وبحلول نهاية يونيو، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة الذهبية 15.3 مليار دولار أمريكي (242 طنًا) من التدفقات الوافدة منذ عام حتى تاريخه.

ويؤكد نموذج إسناد عائد الذهب (GRAM) لدينا هذا. كان ارتفاع تكاليف الفرصة البديلة - من المعدلات المرتفعة والدولار الأقوى - من العوامل الرئيسية المعاكسة لأداء الذهب على أساس سنوي ، في حين أن المخاطر المتزايدة - من التضخم وكذلك الجغرافيا السياسية - دفعت الذهب إلى الأعلى خلال معظم الفترة.