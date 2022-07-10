انخفاض درجات الحرارة ثالث ورابع أيام عيد الأضحى بالمنيا

تشهد محافظة المنيا، انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة، في ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تستمر الحرارة بنفس المعدل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

طقس معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أصدرت في وقت سابق، بيانا عن الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، وجاء فيه «طقس شديد الحرارة رطب نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء».

وبحسب بيان الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة في إقليم شمال الصعيد ويضم محافظات المنيا والفيوم وبني سويف، اليوم الأحد 40، وغدا الإثنين 39، والثلاثاء 39، ويوم الأربعاء 39 درجة.

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتنشط الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة ليلا.