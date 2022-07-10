إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا في العيد

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإنارة، ومتابعة سير العمل بالوحدات الصحية، والمستشفيات، ومختلف القطاعات، وتكثيف الحملات التموينية، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للمجازر، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات، بهدف الارتقاء بالحالة العامة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة تعد ببناء مخالف على أملاك دولة بدير جبل الطير

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، في شمال محافظة المنيا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، إذ جرى إيقاف أعمال شدة خشبية مخالفة بالدور الأرضي بعزبة الرملة بجبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية ببني خالد.

وجرت إزالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بدير جبل الطير، بالإضافة إلى تنفيذ حملة للنظافة ورفع الإشغالات بقرية شوشة، ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق حي جنوب المدينة، ونقلها باستخدام معدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي.

حملات نظافة ورفع مخلفات بشوارع ديرمواس

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 3 حالات تعد بقرية ابشاق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بشوارع المدينة، بهدف الحفاظ على مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية.