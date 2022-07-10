مسابقات وتلوين ورسم على الوجوه في احتفالات العيد بمركز شباب صنافير

شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالا كثيفا خلال ثاني أيام عيد الأضحى، بعد إطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، وتنفذها الإدارة المركزية لشؤون مراكز الشباب، إذ تتضمن يوما ترفيهيا للطلائع والشباب.

مسابقات وألعاب وتلوين بمركز شباب صنافير

وواصل مركز شباب صنافير بإدارة شباب قليوب، فعاليات المبادرة لليوم الثانى على التوالي، بتنظيم مسابقات وألعاب وتلوين ورسم على الوجوه بمشاركة فرق الكشافة وأندية التطوع وتوزيع هدايا على المشاركين.

فتح جميع مراكز الشباب في العيد

وتأتي الفعاليات والأنشطة بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بفتح جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المواطنين، وتنفيذ برامج مبادرات بهدف رسم الفرحة والسرور على وجوه الأعضاء.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه بتنظيم يوم ترفيهي للطلائع والشباب يشمل مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم.

وتهدف المبادرة إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالنجوع والقرى بمراكز ومدن المحافظات، وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضياً وثقافياً واجتماعياً من خلال برامج الوزارة وخططها المنفذة بمراكز الشباب.