حظك اليوم برج الثور الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يبحث الكثيرون عن حظك اليوم لمولود برج الثور، وهو ما نقدمه وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يمتلك شخصية صلبة وعنيدة تعكس رغبته في الوصول إلى الأهداف التي يحلم بتحقيقها، ويهتم مولود هذا البرج بالنتيجة النهائية للأمور لا بالكسب المادي فقط.

ووفق خبراء الفلك، فإن مواليد برج الثور لديهم حب المعرفة، ويفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن الجماعات، كما أنه صديقًا مخلصًا بشكل كبير، ويحب الاستقرار في علاقاته مع الآخرين، ويتميز أيضًا بأنه عنيد ولديه حب امتلاك للأشخاص والأشياء، كما أنه عاطفي ورومانسي بشكل كبير، ويحرص دائما على تكوين أسرته الصغيرة.

واليوم الاثنين 11 يوليو الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

مهنيا وماليا اليوم 11 يوليو يحدث تنافر القمر مع فينوس بمنزلي المال، وينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك لتتصرف بحكمة، وعليك أن تعرف قيمة ما هو جيد وأن تحافظ عليه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا اليوم الاثنين، حظك اليوم يخبرك مولود الثور بأن المريخ في برجك يدعم نشاطاتك، وعطارد يدعم علاقاتك، بشرط أن تعتني بأقوالك.