حظك اليوم برج السرطان الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح قوية يمدك بها الفلك اليوم عزيزي مولود برج السرطان، فيجب أن تلتزم بها حتى لا يحدث أمر لا ترضاه، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يمكنه اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، لكنه يعاني من الاكتئاب والحزن عندما ترتفع توقعاته ولا يجد ما يريد، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته ويحاول مرة أخرى.

ووفق حسابات الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير ممن ينتمون لبرج السرطان من بينهم المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

واليوم الاثنين 11 يوليو، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج السرطان المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي والصحي لمواليد برج السرطان اليوم، سيكون هناك تنافرًا للقمر مع فينوس بمنزلي الصحة، ويطالبك بأن تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة لتجدد طاقتك ولا تبددها فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس بمنزلهم الثاني عشر وعليهم أن يكملوا مسيرتهم في صمت ممتثلين للواجب، ويجب ألا يتحدثوا عن حياتهم الشخصية.