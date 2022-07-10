شروط التقديم بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية 

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية، معلنة خطوات وشروط الالتحاق بها حتى الأربعاء 20 يوليو 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تكون الدراسة بها للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمدة 3 سنوات، بالشراكة مع أكاديمية الفنون، مشيرة أنّ شروط الالتحاق بها كما يلي:

شروط الالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».

- يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

تخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة تكنولوجيا.

- تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

- تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية تكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة.

- تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية.

- تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمي والعرائس.

- تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية.

- تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية.

- تكنولوجيا إدارة خشبة مسرح.

- تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

مميزات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة .

- مكافات مالية أثناء فترة التدريب العملي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.