مسابقة التربية والتعليم 2022.. 14 يومًا على غلق باب التقديم

يواصل الآلاف من خريجي كليات التربية، التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، عبر بوابة الوظائف الحكومية، بعد بدء التقديم في المسابقة يوم 2 يوليو الماضي، ويستمر التقديم حتى 24 يوليو الجاري، ليتبقى من الزمن 14 يومًا على إغلاق باب التقديم في المسابقة.

مسابقة التربية والتعليم 2022 ستعقد على مرحلتين

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، هدفها سد العجز الموجود في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تعيين الفائزين في المسابقة خلال العام المالى 2022-2023، لافتا إلى أنها ستتم على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشهد تعيين 15 ألفًا و187 معلمًا لرياض الأطفال، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية التقديم في هذه المرحلة، لأنها تستهدف معلمي رياض الأطفال، منوها بأنّ المرحلة الثانية ستشهد تعيين 14 ألفًا و813 معلمًا في مسابقة المعلمين، ويحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية، التقديم في هذه المرحلة لأنها تستهدف معلمي المادة.

استبعاد أى متقدم لا تنطبق عليه شروط مسابقة التربية والتعليم

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم استبعاد أي متقدم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد لا تنطبق عليه الشروط، مشيرا إلى أن امتحان مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، الذي سيخضع له المتقدمين للتعيين في مسابقة المعلمين، يتضمن 5 محاور، وهي «الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلى - المعلومات العامة».

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياضة أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

11- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

12- سداد مبلغ مقداره 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة «وجهين بحسب الأحوال».

4- المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى «إن وجد».

6- الدبلوم المهني.

7- الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة « للإناث».

8- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة » في حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال الإيداع.

ولن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.