مصرع شابين غرقا في نهر النيل بجوار ترسانة المعصرة

لقي شابان، في العقد الثاني من العمر، مصرعهما غرقا بجوار منطقة «ترسانة المعصرة» جنوب القاهرة، إثر نزولهما للاستحمام هربا من حرارة الجو، وجار البحث عن جثمانهما من قبل فرق الإنقاذ النهري.

بلاغ بواقعة الغرق

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغاً بغرق شابين في نهر النيل بجوار ترسانة المعصرة.

فحص الواقعة وكشف ملابساتها

علي الفور انتقل الملازم أول معتز الشريف، رئيس التحقيقات بقسم شرطة المعصرة، إلى محل الواقعة لفحصها رفقة نائب المأمور وقوة من أفراد الشرطة وتقابل مع شرطة المسطحات المائية وجاري البحث عن الجثتين.