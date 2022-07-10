الغردقة تستقبل أحد أغلى اليخوت السياحية.. يمتلكه رئيس «توتنهام»

استقبل ميناء الغردقة البحري اليخت «افيفا»، أحد أغلى اليخوت السياحية في العالم، حيث يمتلكه أشهر الأثرياء في العالم رجل الأعمال لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي «توتنهام» الإنجليزي.

رحلة أحد أغلى يخوت العالم للغردقة

استغرقت زيارة اليخت السياحي 24 ساعة لمنتجع الجونة شمال الغردقة، قادماً من تايلاند، وعلى متنه أسرة مالكه، المكونة من 10 أفراد، ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتيسير إنهاء إجراءات اليخت «افيفا»، لتشجيع وتعظيم سياحة اليخوت، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

الغردقة تستقبل اليخت السياحي

ومن جانبه، أشاد قبطان اليخت بحسن استقبال ومعاملة السلطات المصرية، وسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكداً أن مصر من أفضل الدول التي تعمل على تيسير الإجراءات لجذب السياحة بصفة عامة، واليخوت السياحية بصفة خاصة.

ولفت إلى أنه سيرسل برقية شكر رسمية إلى السلطات المصرية، تقديراً لما لقيه من حفاوة في الترحيب وكرم الضيافة وحسن المعاملة، فضلاً عن إرسال لجنة خاصة لسرعة إنهاء الإجراءات إلى مقر الزيارة، وعدم الانتظار لوقت طويل في ميناء الغردقة البحري.

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه حرص على التوجيه بتيسير إنهاء الإجراءات لمالك نادي توتنهام الإنجليزي، صاحب اليخت السياحي «افيفا»، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، من خلال خطة استراتيجية ترتكز على دراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنةً بالدول المنافسة، والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحي المعروف بسياحة الأثرياء.

تعظيم سياحة اليخوت في الغردقة

وأشار محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، التي سيتم إطلاقها قريباً، يتابعها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بنفسه بشكل مستمر، لافتاً إلى أنها ستسهم في وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية.

وأكد المحافظ على أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات في الإجراءات اللازمة، تفعيلاً للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت، التي تتولاها وزارة النقل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.