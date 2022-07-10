احتفالات على الطريقة الأفريقية بشواطئ الغردقة بمشاركة السياح: «هابي عيد»

احتفلت المنتجعات السياحية بالغردقة بعيد الأضحى المبارك بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وشارك السائحون في احتفالات ثاني أيام العيد على الشواطئ على الطريقة الأفريقية، التي شملت زفة أفريقية وعروض أفريقية وفنية وأكروبات، وسط سعادة المصريين والأجانب الذين شاركوا في الاحتفالات وسط تصفيق وتبادل التهاني والتبريكات بعبارة «هابي عيد».

ونظم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية حفل عيد الأضحى المبارك للنزلاء من المصريين بمشاركة السائحين من أكثر من 15 جنسية.

العيد على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين

وقال علاء الدين محمود مدير عام منتجع سياحي بالغردقة، ومنظم الاحتفال، إنه جرى إعداد حفل خاص للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ضم شو إفريقي وأكروبات وعروض فنية وكرنفال وزفة أفريقية بعربات أكل ومشروبات فريش.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المشاركين من ألمانيا وبريطانيا وبولندا والتشيك وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا وسويسرا.

ارتفاع نسبة الإشغال بفنادق الغردقة

وقال إيهاب السيد مدير أحد المنتجعات السياحية المشاركة في الاحتفال، إن شواطئ الغردقة كاملة العدد في العيد تزامنا مع توافد نزلاء السياحة الداخلية، وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية ووصلت نسبة الإشغال بالفنادق إلى أعلى معدل لها 100% طوال فترة العيد.

أضاف لـ«الوطن»، أن الفنادق استقبلت حجوزات حتى شهر أغسطس المقبل، وأعلنت الفنادق أنه لا توجد حجوزات طوال فصل الصيف.