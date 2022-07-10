رئيس الشيشان: نقتل أكثر من 100 أوكراني في المعركة الواحدة

ذكر رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، أن الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 100 مقاتل في كل معركة، كما عرض مشاهد لنزع السلاح من الجنود الأوكرانيين، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وعرض الرئيس الشيشاني مشاهد المعارك، والتي تم تصويرها في عدة أماكن ويظهر فيها جنود أوكرانيون بعدة ساحات، وهم منزوعي السلاح، وقال إن عرض هذه المشاهد يأتي من أجل تبديد الشكوك.

رئيس الشيشان يعرض متعلقات تركها الجنود الأوكرانيين

وعرض رئيس الشيشان متعلقات تركها الجنود الأوكرانيون والمرتزقة في ليسيتشانسك بينها جواز سفر إيطالي، مؤكدا أن هذه المشاهد تتكرر في كل مكان تقريبا.

وأكد أيضا أنه في كل معركة يتم قتل أكثر من 100 من النازيين، بحسب معلومات استخباراتية موثقة، على حد قوله، مضيفا: «هذه هي بالضبط الطريقة التي تم بها تطهير جمهورية لوجانسك الشعبية بأكملها بكفاءة وسرعة ودقة».

وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو للاستعداد لقطع كلي لإمدادات الغاز الروسي

في سياق آخر، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إلى الاستعداد مسبقا لقطع كلي لإمدادات الغاز الروسي، معتبرا أنه الخيار الأكثر ترجيحا، وفقما نقلت قناة روسيا اليوم.

وقال لومير، في تصريجات خلال اجتماعات اقتصادية إنه يتم الاستعداد للقطع الكلي للغاز الروسي، مضيفا أنه الآن الخيار الأكثر احتمالا، وهذا يفترض بنا الإسراع في استقلالية طاقتنا، على حد قوله.

«لومير»: نحن مستقلون للغاية ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين

وقال لومير: «نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين»، مؤكدا أنه يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة، في إشارة إلى المعاناة التي تواجهها أوروبا خلال الفترة الأخيرة جراء تضاؤل إمدادات الغاز القادمة من روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إنه يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك، علينا الآن اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن أوروبا ستواجه أزمة طاقة كبيرة.