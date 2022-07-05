رئيس التحرير

محمود مسلم

دينا تقدم كورسات رقص للمنتقبات وترفض تدريب الرجال: دخولهم المهنة مش منطقي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:28 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
دينا

دينا

كشفت الراقصة دينا عن الورش التي تقدمها للسيدات لتعليمهم الرقص خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تدرب مجموعة من الفتيات.

دينا تكشف سبب تنظيم ورش للرقص

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّها دائمًا تحرص على تعليم الفتيات الرقص، إذ كانوا مبتدئين أو محترفين، لأن الرقص يضع الجسم في حالة صحية جيدة علي حسب وصفها.

دينا تكشف عن رأيها في الراقصين الرجال

وأضافت دينا أنَّ المصريات دائمًا يحرصنّ على تعلم الرقص، مبينة أنَّ أغلب المشاركات منتقبات، مؤكّدة أنَّها لا تفكر في تدريب الرجال على الرقص موضحة: «لا أقتنع بوجود راقصين رجال، لأن جزء كبير من الرقص لابد أن يكون به ودلع، شاهدت كثير من الفيديوهات لرجال ترقص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم  أقتنع».

وعن سؤالها عن راقصات الشوارع قالت دينا: «لا أراهم كراقصات أصلا، وأتمني من المنصفات وضع رقابة عليهن حتى يتمّ تصنفيهن تحت اسم معين»

دينا تكشف عن أغرب تعليق من الجمهور

وكشفت دينا عن أغرب تعليق وصلها من الجمهور، معبرة عن فرحتها دائمًا بتعليقاتهم، هذا يجعلها في حالة من السعادة الكبيرة.

اقرأ المزيد:

الراقصة دينا تكشف عن تطورات حالتها الصحية: «أوميكرون» أثر نسبيا على التنفس

الراقصة دينا تكشف سبب طلاقها 9 مرات: «بحزن على الراجل 3 أيام بس»

دينا: «الراقصة حافية القدم» أكثر لقب أعجبني.. وأحترم الهجوم البناء

الراقصة دينا والفنانة سوسن بدر بالحجاب في «السيدة زينب»

الراقصة دينا تتعاقد على مسلسل «السيدة زينب»
بقلم أحمد عبد الرحمن