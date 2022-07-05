دينا تقدم كورسات رقص للمنتقبات وترفض تدريب الرجال: دخولهم المهنة مش منطقي

كشفت الراقصة دينا عن الورش التي تقدمها للسيدات لتعليمهم الرقص خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تدرب مجموعة من الفتيات.

دينا تكشف سبب تنظيم ورش للرقص

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّها دائمًا تحرص على تعليم الفتيات الرقص، إذ كانوا مبتدئين أو محترفين، لأن الرقص يضع الجسم في حالة صحية جيدة علي حسب وصفها.

دينا تكشف عن رأيها في الراقصين الرجال

وأضافت دينا أنَّ المصريات دائمًا يحرصنّ على تعلم الرقص، مبينة أنَّ أغلب المشاركات منتقبات، مؤكّدة أنَّها لا تفكر في تدريب الرجال على الرقص موضحة: «لا أقتنع بوجود راقصين رجال، لأن جزء كبير من الرقص لابد أن يكون به ودلع، شاهدت كثير من الفيديوهات لرجال ترقص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم أقتنع».

وعن سؤالها عن راقصات الشوارع قالت دينا: «لا أراهم كراقصات أصلا، وأتمني من المنصفات وضع رقابة عليهن حتى يتمّ تصنفيهن تحت اسم معين»

دينا تكشف عن أغرب تعليق من الجمهور

وكشفت دينا عن أغرب تعليق وصلها من الجمهور، معبرة عن فرحتها دائمًا بتعليقاتهم، هذا يجعلها في حالة من السعادة الكبيرة.