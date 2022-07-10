عاجل.. إصابة 25 طفلاً بأعراض تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بقنا

أصيب 25 طفلاً على الأقل بأعراض تسمم غذائي، قبل قليل، عقب تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حيث تم نقلهم للمستشفى مصابين بالإعياء، لتلقي العلاج اللازم، ويجري استكمال الإجراءات لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة 25 طفلاً بأعراض حالة تسمم غذائي وإعياء شديد، بعد تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، فأمر على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الواقعة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الأطفال إلى مستشفى نجع حمادي العام في قرية «بهجورة»، وأكد مصدر طبي أن الأطفال حالتهم مستقرة، ومنهم من خرج مع ذويه، وتجري السلطات المختصة تحريات مكثفة لمعرفة أسباب وظروف الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمحافظة قنا لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.