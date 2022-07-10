مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم «تروسيكلين» بالبحيرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين «تروسيكل» وآخر بمركز أبو المطامير، في محافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطر أمني بتصادم «تروسيكلين» بأبو المطامير

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و5 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين «تروسيكل» وآخر بنطاق ذات المركز، ويجري تحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «محمود أ. م.»، 50 سنة، مقيم بناحية أبو المطامير، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

أسماء المصابين في حادث أبو المطامير

كما أصيب كل من «أيمن م. أ. ز.»، 29 سنة، مقيم أبو المطامير، بكدمات متفرقة من الجسم، وكسر في الساق اليمنى، و«نهي م. أ.»، 16 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم وكسر في الحوض، و«محمد س. ب.»، 32 سنة، مصاباً باضطراب بالوعي وكسر في الساق اليمنى، و«حسناء م. أ.»،17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«السيد م. أ.»، 8 سنوات، مصاباً بكسر في الحوض واشتباه نزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.