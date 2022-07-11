مصرع «رضيعة» غرقا في ترعة الصليبة بسوهاج

لقيت طفلة رضيعة عمرها عامان، مصرعها غرقا داخل ترعة الصليبية بقرية البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج حيث انزلقت قدماها أثناء اللعب أمام المنزل في أول ساعات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بغرق طفلة بترعة الصليبة بناحية البربا دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين غرق الطفلة «فايزة رمضان ب ح م» سن عامين وتقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وقد تم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال كل من والدها المدعو «رمضان ب ح م» سن 52 عاما عامل ووالدتها المدعوة «سوسن ز ا» سن 39 عاما ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج قررا بأنه أثناء لهو نجلتهما المذكورة على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها وقد ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وقد أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.