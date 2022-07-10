حبس متهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

قررت نيابة مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة شقيقه بجرح طعني في الصدر، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ليلة أمس، بسبب لعب الأطفال في أول أيام العيد.

دفن جثمان المجني عليه

وقررت نيابة مركز كفر الزيات، التصريح بدفن جثة المجني عليه، بعد ندب الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، وتسليم الجثة إلى ذويها للدفن، كما طلبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بمصرع الشاب «أحمد. أ. ع» في العقد الرابع من العمر، على يد اثنين أشقاء، وهما «أحمد. س» و«سامي. س»، في مشاجرة بين الطرفين، أسفرت عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وشقيقه بسلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر، أدت إلى وفاته، وإصابة شقيقه، وجميعهم مقيمون بقرية كفور بلشاي، مركز كفر الزيات.

لعب الأطفال سبب المشاجرة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن المشاجرة بسبب لعب الأطفال، وجرى ضبط المتهمين، والتحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.