إصابة طبيب بطعنات في مشاجرة بسبب ركن السيارة بالقليوبية: في حالة حرجة

طلبت جهات التحقيق بالقليوبية، تحريات المباحث في واقعة إصابة طبيب في مشاجرة بسبب ركن سيارة بالشارع العام في كفر شكر، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله عن ملابسات وظروف الواقعة، وسؤال شهود العيان.

مشاجرة على ركن السيارة في الشارع

وأصيب طبيب في قسم العناية المركزة بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، بطعنات في أنحاء متفرقة من جسده في مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب الخلاف على ركن السيارة في الشارع العام، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل إصابة طبيب في مشاجرة

وتلقت شرطة النجدة، بلاغا بنشوب مشاجرة تعدى خلالها أحد المواطنين على الطبيب «محمود . ض . ع» مقيم بقرية المنشاة الصغرى، ويعمل بقسم العناية المركزة بمستشفى كفر شكر، وجرى نقله في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الجريمة وتبين نشوب مشاجرة بين الطبيب وأحد الأشخاص بسبب أولوية ركن السيارة، تعدى خلالها الأخير على الطبيب بعدة طعنات حتى سقط مغشيا عليه، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.