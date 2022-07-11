لحظة إنقاذ أسرة و3 أطفال من الغرق في بحر عمان.. «جرفتهم الأمواج»

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو تظهر سقوط عائلة مكونة من 5 أشخاص في عرض البحر بفعل قوة الأمواج في منطقة «المغسيل»، بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.

#تحذير

يرجى الابتعاد على الشواطىء خاصة في محافظة #ظفار نظرا للحالة الجوية لمنخفض #المونسون التي تشهدها عدد من محافظات سلطنة #عُمان . كونوا عونا الجهات المعنية ولا تقتلوا الفرحة بمغامرة وحب التصوير. #خريف_ظفار #منخفض_المونسون pic.twitter.com/DcRDbjtVqP — جريدة وجهات (@wejhatt) July 10, 2022

انجراف عائلة كاملة في البحر بسلطنة عمان

وغردت الشرطة العُمانية، على صفحتها الشخصية عبر موقع «تويتر»، مؤكدة أن المنجرفين من عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، ووقع الحادث بعد تخطى الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري في البحر.

#تحذير

يرجى الابتعاد عن الشواطىء خاصة في محافظة #ظفار نظرا للحالة الجوية لمنخفض #المونسون التي تشهدها عددا من محافظات سلطنة #عُمان . كونوا عونا للجهات المعنية ولا تقتلوا الفرحة بينكم بمغامرة وحب التصوير. #خريف_ظفار #منخفض_المونسون pic.twitter.com/jcpRLGLBTt — جريدة وجهات (@wejhatt) July 11, 2022

أخي السائح

تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارتك لمحافظة ظفار كي لا تكون عرضة للانجراف بفعل الأمواج العاتية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/HSSpa17J9n — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022

تحذيرات الشرطة العمانية

وحذرت الشرطة العُمانية جميع المصطافين وخاصة السياح خلال فصل الصيف، من ارتفاع أمواج البحر، داعيا الجميع إلى تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارة محافظة ظفار، وذلك في محاولة لتجنب الانجراف بفعل الأمواج العاتية، وتمكنت الجهات المعنية من إنقاذهم وسحبهم إلى الشاطئ.