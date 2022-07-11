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لحظة إنقاذ أسرة و3 أطفال من الغرق في بحر عمان.. «جرفتهم الأمواج»

كتب:

سارة ثروت
09:40 ص | الإثنين 11 يوليو 2022
انجراف 5 أشخاص بالبحر فى سلطنة عمات

انجراف 5 أشخاص بالبحر فى سلطنة عمات

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو تظهر سقوط عائلة مكونة من 5 أشخاص في عرض البحر بفعل قوة الأمواج في منطقة «المغسيل»، بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.

انجراف عائلة كاملة في البحر بسلطنة عمان 

وغردت الشرطة العُمانية، على صفحتها الشخصية عبر موقع «تويتر»، مؤكدة أن المنجرفين من عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، ووقع الحادث بعد تخطى الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري في البحر.

 

تحذيرات الشرطة العمانية

وحذرت الشرطة العُمانية جميع المصطافين وخاصة السياح خلال فصل الصيف، من ارتفاع أمواج البحر، داعيا الجميع إلى تجنب الوقوف بمقربة من الجروف الصخرية المحاذية للبحر عند زيارة محافظة ظفار، وذلك في محاولة لتجنب الانجراف بفعل الأمواج العاتية، وتمكنت الجهات المعنية من إنقاذهم وسحبهم إلى الشاطئ.

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بقلم سارة ثروت