عامل ينهي حياة عمه بسبب تقسيم الميراث في العياط

أنهى عامل حياة عمه في قرية برويش بالعياط، بسبب الخلاف على تقسيم الميراث، وألقى ضباط مباحث مركز العياط القبض على العامل، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شخص في قرية برويش بسبب الميراث.

عامل يقتل عمه

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل قتل عمه بسبب خلافات على تقسيم الميراث.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، الذين تمكنوا من القبض على العامل، واعترف بقتل المجني عليه، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.