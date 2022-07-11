طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمي تصل لـ33

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم الإثنين حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

شبورة مائية خفيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ غداً سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، يكون غائم جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجة، والرياح تنشط أحياناً مساءً مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5: 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغري 24 درجة مئوية، وتكونت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وذلك في الساعات الأولى من الصباح، إذ أصدرت الجهات المعنية بيان لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

درجات الحرارة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الاثنين سجلت العظمى في القاهرة 33 درجة والصغرى بلغت 24 درجة مئوية.

وسجلت العظمي في عروس البحر، 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى بلغت 32 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

وفي محافظات الصعيد ارتفعت درجات الحرارة إذ سجلت العظمي في سوهاج، 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة مئوية، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.