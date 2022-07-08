طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا، حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلاً على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، يكون غائما جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجات.

تجنب أشعة الشمس

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 35 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 23 درجة مئوية، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم النزول وقت الظهيرة تجنباً لحرارة الشمس المباشرة.

وشهدت البحيرة، خلال الأيام الماضية، ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية وتحذر الجهات المعنية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات، اليوم الجمعة، سجلت العظمى في القاهرة 36 درجة مئوية والصغرى بلغت 24 درجة مئوية. فيما سجلت العظمى في عروس البحر 34 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 23 درجة مئوية، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد، إذ بلغت العظمى في سوهاج 39 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 26 درجة، وفي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.