إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حوادث متفرقة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم أب ونجله اليوم الإثنين، في 3 حوادث متفرقة بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بلاغ بوقوع 3 حوادث سير متفرقة في بني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع عدد من الحوادث المتفرقة ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

إصابة 2 في حادث اصطدام سيارة بالرصيف

وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغات، حيث تبين في الواقعة الأولى تصادم سيارة بالرصيف أمام حديقة عابدين، مما أسفر عن إصابة شخصين، وهما أندرو بشوي إدورد، 19 سنة، طالب، مصاباً بجروح وسحجات بالوجه، ومحمد أحمد محمد 24 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين

وفى الواقعة الثانية، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دلاص طنسا الملق بمركز ناصر، مما أسفر عن إصابة قرني محمد أحمد، 59 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، واشتباه كسر بعظمة الترقية، وضياء قرني محمد، 33 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 3 سم، وبدوي سيف محمد، 64 سنة، جروح وسحجات بالجسم.

إصابة 2 في حادث انقلاب دراجة نارية

وفي الواقعة الثالثة، أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية عتمان بمركز بني سويف، مما أسفر عن إصابة نشأت سعيد علي، 37 سنة، باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن، ونجله أدهم، 13 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.