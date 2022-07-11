حبس متهمين تخلصا من طالب لسرقة «توك توك» في الدقهلية

كشفت تحريات الأجهزة الامنية تفاصيل مقتل طالب بالدقهلية، حيث تبين أن المجني عليه يعمل سائق «توك توك»، لينفق أسرته وشقيقاته البنات، وخلال الأيام الأخيرة كان يعمل ليل نهار للمساهمة في تجهيز شقيقته قبل زواجها.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه يدعى «أيمن»، 19 عامًا، تواجد يوم الجريمة في موقف بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية وأثناء انتظاره عرض عليه المتهمان «ط.م»، 29 عامًا، مسجل خطر، و«ف.ر»، 33 عامًا، عاطل ومسجل خطر، توصيلهما لمركز ديرب نجم في الشرقية مقابل 150 جنيها.

التوقف بسبب حرارة الجو

وأضافت التحريات أنه خلال توصيل المجني عليه لهما قام أحدهما بإيقافه في الطريق لشراء عصير بسبب حرارة الجو، فطلب المجني عليه التوقف قليلا لتبريد التوك توك بسبب طول المسافة وارتفاع درجات الحرارة.

خنق المجنى عليه بحزام

وخلال انتظارهم بالطريق، غافل أحد المتهمين المجني عليه وخنقه بحزام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم حملا الجثة في التوك توك، وألقياها في مصرف وسط الزراعات وفرا بالمركبة وقاما ببيعها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز بتغيب نجله طالب 19 سنة ويعمل سائق توك توك عقب خروجه للعمل وأن هاتفه المحمول مغلق، وعقب ذلك تم العثور على جثة المتغيب بإحدى المجاري المائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

فريق أمنى يكشف هوية المتمين

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالإكراه .

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بقصد سرقة التوك توك وقيامهما بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه في الطريق العام، كما قررا ببيع مركبات التوك توك المستولى عليها من عدة وقائع سرقة لإثنين من عملائهما بالجيزة، أمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.