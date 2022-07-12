حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12-7-2022 مهنيا وعاطفيا

انتبه لحقوقك واقترب ممن تحب عزيزي مولود برج العقرب، وفق ما كشفته خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد من توقعاتها اليومية وحظك اليوم الثلاثاء على الجانبين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يتسم بطيبة القلب، والثقة في المقربين فقط، الذي يبحث دائمًا عن تطوير مهاراته، بدلًا من الالتفات للحوارات التي لا طائل منها.

ووفق حسابات الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير حول العالم ينتمون لـ برج العقرب ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري، يقدم موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء، فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إنَّ حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج أنَّه على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم سيجدون الشمس وعطارد بمنزل الحظ، الأمر الذي يجعلهم أكثر ميلًا للمغامرة، ويعبرون جيدًا عن مشاعرهم ويساعدهم ذلك على الاقتراب ممن يحبون.