حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 12-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تحصل على إعجاب الجنس الآخر لكن انتبه لحقوقك جيدًا عزيزي مولود برج العذراء، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يعشق ويقدس الاستقلالية والاعتماد على الذات، فهو غير قادر على الاعتماد على الآخرين، لذلك يحاول دائمًا الخروج إلى سوق العمل في وقت مبكر.

ووفق حسابات الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير ممن ينتمون لـ برج العذراء لعل أبرزهم الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج، فقد تجدهم يميلون إلي الحلول غير التقليدية والمبتكرة، خاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بالعمل ومهنتهم اليومية، لذلك ينجح في الترقي بفضل حبه للمجازفة.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج العذراء المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائط النجمية والفلكية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء بالنسبة لحظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر بمنزلك الخامس يمدك بقوة التحمل والمثابرة ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وعاطفيًا واجتماعيًا اليوم الثلاثاء رغم التشوش، الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة، كما تحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.