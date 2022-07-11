سائحون يشاركون في احتفالات عيد الأضحى بالغردقة.. زفة شرقي ومزمار وربابة

شارك السائحون الأجانب، المواطنين المصريين في احتفالات عيد الأضحى المبارك على شواطئ الغردقة، بـ«الزفة» الشرقي على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وتبادل التهاني في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال عبارة «هابي عيد»، وسط فرحة غامرة وسعادة وحرص السائحين على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة بمدينة الغردقة.

السياح يشاركون في احتفالات العيد

ومن جانبه، أشار علاء الدين محمود، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للاحتفالات، أن أكثر من 15 جنسية أجنبية شاركت المصريين احتفالات عيد الأضحى المبارك على شواطئ الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إن السائحين يحرصون على التفاعل مع المصريين في احتفالاتهم وأعيادهم، حيث رقصوا وغنوا على أنغام الربابة والمزمار البلدي بشواطئ الغردقة.

زفة شرقي ولحم مشوي على الشواطئ

وأشار أحمد صابر، مدير الأغذية والمشروبات للمنتجع المنظم للاحتفالات، أن الاحتفال شمل زفة شرقي بعربات محملة بطعام ووجبات مخصصة للعيد، تشمل لحوم مشوية وحلويات مشكلة وفيشار وعربة بطاطا مشوية تحمل الطابع الشرقي.

انتعاش السياحة بالغردقة

وأضاف سعيد عتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية المنظمة للفعاليات الاحتفال بالغردقة، أن الغرض منه تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة، حيث يحرص السائحون الأجانب على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة بالغردقة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إن السائحين يحرصون على التفاعل مع عادات وتقاليد الشعب المصري، موضحا أن الغردقة استقبلت أسواقا سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل السياحة السلوفاكية والنمساوية والرومانية، بالإضافة إلى زيادة معدل الرحلات السياحية الوافدة من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.

وأوضح أن ذلك يعكس الاستقرار الذي تنعم به مصر، وهو ما انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت إشغالات الفنادق إلى 90%، وذلك بفضل مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب أسواق جديدة.