مراجعة ليلة الامتحان.. مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي العام

قدم هارون خليل، كبير معلمى التاريخ، مراجعة ليلة الامتحان لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوى 2022، تزامنًا مع قرب موعد امتحان المادة الذي يعقد ورقيًا بنظام «البابل شيت» بنمط الأسئلة التى تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أن مادة التاريخ من المواد التى تضم أحداثًا كثيرة، ويجب على الطالب ربط الأحداث ببعضها البعض.

الامتحان يعتمد على فهم الطالب للمادة وترتيبه للأحداث

وأضاف «خليل» لـ«الوطن»، أن امتحان الصف الثالث الثانوى، يعتمد على فهم الطالب للمادة وترتيبه للأحداث حيث أن الأحداث فى مادة التاريخ كثيرة تستلزم لإتقانها ترتيبها وربطها ببعضها، موصيًا بالتركيز على أحداث الفصل الثاني والسابع وذلك لامتلاء الأحداث فيهما ومعرفة الروابط التي تربطهما، مؤكدا على المراجعة التي يقدمها وتحتوي على جميع تفاصيل المادة والتركيز على الشخصيات التاريخية وأهم أعمالهم ونقاط الصلات التى تربط أعمالهم بأحداث أخرى.

وتشتمل مراجعة المادة، جميع الأجزاء فضلا عن نموذج امتحان لتهيئة الطالب تدريجيًا لدخول الامتحان، وتركز المراجعة على مجموعة من الشخصيات الأساسية فى هذا المنهج وربط أعمال الأشخاص بأعمال أخرى.

نماذج الأسئلة المتوقعة في الامتحان

ويضرب «خليل»مثلًا قائلا: « إذًا أردنا أن نعرف نقط الإتفاق بين محمد على والحملة الفرنسية في الزراعة فنقول إدخال نباتات جديدة وإذا أردنا أن نوضح نموذج للخلاف بين الحملة الفرنسية وإسماعيل في الصناعة نجد أن الصناعة في الحملة الفرنسية بعمال فرنسيين وفي عهد إسماعيل بتدريب العمال المصريين وهكذا، فهذا هو الرابط بينهم ونماذج هذا السؤال تتواجد في الامتحانات دائما «النظام الجديد».

كما تشمل المراجعة معرفة التواريخ ونقاط الاختلاف بين شخصيات تاريخية ونقاط الإتفاق بينهم، وربط المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بهم ومعرفة الإنجازات التي يتضمنها الامتحان بشكل مستمر.

وتشمل المراجعة على كلمات معينة إذا وجدت في أي سؤال يعرف الطالب وقتها الأحداث التي ترتبط بهذه الكلمات، وأكد على الاهتمام بأعمال محمد علي، وأيضًا الاهتمام بخلفائه وأعماله كأحد الأسئلة التي تأتي كل امتحان.