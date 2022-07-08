نصائح لاستغلال إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة: «بلاش فيسبوك»

قدمت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، روشتة لكيفية استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن المواد التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات بعد الإجازة هي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وهي مواد تحتاج لتركيز واهتمام كبير من الطلاب.

الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

وشددت «إيلارية» في حديثها لـ«الوطن» على ضرورة ابتعاد طلاب الثانوية العامة عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتركيز على حل الامتحانات لأنها الطريقة الفضلى لتدريبهم بشكل جيد الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك بشكل جيد من حيث تنظيم الوقت لأنه مفتاح التفوق.

ونوهت الخبيرة التربوية إلى أن أول يوم العيد تمارس الطقوس الدينية للاحتفال وتبادل الزيارات العائلية في حدود ضيقة حتى يشعر الطالب بتغيير الأجواء وفرحة العيد، فهي مطلوبة نفسيًا لاستكمال الفترة المتبقية من الامتحانات ثم يعود الطالب مرة أخرى لجو المذاكرة الجادة وحل الامتحانات بشكل يومي مع التدريب المستمر على إدارة وقت الامتحانات والإجابة من خلال نماذج البابل شيت.

ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية

وشددت على ضرورة توفير جو هادىء ومحفز للطلاب في ثاني وثالث ورابع أيام العيد: «الزيارات العائلية ثاني وثالث ورابع يوم العيد ممنوعة لأنها هتشتت انتباه الطلبة، إحنا محتاجين تركيزه يكون عالي الفترة المتبقية من إجازة العيد خاصة أن التاريخ والفيزياء عنق الزجاجة بالنسبة للشعبتين».

وحثت الخبيرة التربوية، الطلاب على ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل منصة البث المباشر: «هي الملاذ الآمن لطلابنا فعلينا بالبحث عن مراجعتها والاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة للتدريب على أنماط الأسئلة المختلفة».

ونصحت الطلاب بعدم إعادة قراءة المادة ولا الاستذكار من خلال الملخصات والأوراق التي تحتوى على التدريب على مهارة الحفظ والاستذكار، فالتاريخ والفيزياء مواد تعتمد على الفهم والتحليل وفق نظام التعليم الجديد: «يمكنك الاعتماد على كتيب المفاهيم الصادر من الوزارة».