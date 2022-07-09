تفاصيل إصابة ربة منزل وطفليها في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب ربة منزل وطفلاها إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بإصابة ربة منزل وطفليها، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة المركز، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة الأم وطفليها

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وأسفر الحادث عن إصابة «ش. ب» 37 عامًا، ربة منزل، باشتباه كسر في عظام الجمجمة، وطفليها 12 عاما عامًا، و5 أعوام، بكدمات وجروح بالجسم.

وجرى تحرر محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.